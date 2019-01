Napoli, allarme furti e scippi a Materdei. I residenti: «Siamo abbandonati»

Venerdì 25 Gennaio 2019, 15:33

Cinque rapine in poco più di un mese, tre auto e una quindicina di scooter rubati. E' il preoccupante bilancio che si registra nel quartiere di Materdei, alle prese con un vero e proprio "assedio" da parte di rapinatori, scippatori e ladri seriali. Nella tarda mattinata di ieri l'ennesimo scippo ai danni di una anziana a via Duca Ferrante della Marra ha alzato nuovamente il livello di allarme in un quartiere sempre più esasperato dove i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni. Non si può non sottolineare, però, che a fronte di tante segnalazioni a mezzo social sono ben poche le denunce presentate alle forze dell'ordine, una piaga, quella della reticenza a denunciare, che rischia di vanificare ogni sforzo compiuto per garantire sicurezza nel quartiere.Le attenzioni dei residenti del quartiere si stanno concentrando su un furgone scuro che, nottetempo, si aggira nel quartiere per rubare gli scooter parcheggiati. I criminali - sembra si tratti di due elementi - agiscono armati di una grossa smerigliatrice con la quale tranciano le catene che assicurano gli scooter, che vengono caricati a bordo del furgone, ai paletti stradali. Proprio con lo scopo di chiedere maggiore sicurezza nel quartiere attanagliato dal problema degli scippi, dei furti e delle rapine oltre che dal sempreverde problema legato alle babygang, i residenti hanno dato vita a una raccolta firme per chiedere a Comune e Prefettura un presidio fisso sul territorio.«Non ci basta più la pattuglia dei vigili che viene, fa qualche multa, e poi sparisce o la volante della polizia che gira nel quartiere per qualche minuto e poi va via - spiegano i residenti - abbiamo bisogno di un presidio fisso sul nostro territorio dal momento che gli atti criminali si stanno moltiplicando a dismisura. Non è possibile che nel giro di un mese in un quartiere relativamente piccolo come il nostro ci siano stati cinque scippi ai danni di cinque persone diverse. Per questo chiediamo un intervento urgente ed efficace, non le solite chiacchiere di cui siamo stufi. Abbiamo dato vita a una petizione popolare proprio per questo, ora attendiamo la risposta di tutti i residenti che hanno a cuore le sorti del quartiere».I residenti del quartiere Materdei, però, puntano il dito contro palazzo San Giacomo anche in relazione alla spinosa questione decoro urbano e igiene. Molti cittadini hanno raccontato di essere costretti a raccogliere da soli i rifiuti che si accumulano in strada dal momento che gli interventi da parte di Asìa sembrano essere del tutto insufficienti a garantire un livello di nettezza urbano degno di un quartiere che vuole e può risollevarsi anche grazie al turismo. Le due cabine telefoniche incendiate a via Appulo lo scorso capodanno giacciono ancora sul posto a far brutta mostra di sé.