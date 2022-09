Maltempo, a Grumo Nevano tragedia sfiorata: la guaina del tetto precipita sulle auto

Il maltempo mette con le spalle al muro la provincia a nord di Napoli. A Grumo Nevano, questa mattina, è stata sfiorata la tragedia. Un forte tonfo ha diffuso il panico tra i residenti e i commercianti di viale della Rimembranza. Dal tetto di un’abitazione è precipitata la guaina frantumando prima il vetro di una finestra e poi finendo in strada e su un’auto in sosta. Brusche frenate degli automobilisti, che stavano percorrendo la strada, hanno evitato il peggio.

I commercianti hanno raccontato: «È stato terribile assistere alla scena. Siamo ancora tutti scossi. Ero appena rientrato da una consegna. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere se avessi tardato solo qualche secondo».

Strade completamente allagate anche a Frattamaggiore, Casandrino, Afragola e Caivano. Il traffico è totalmente paralizzato in diverse zone a causa dei disagi. I cittadini infuriati hanno spiegato: «Viviamo sempre la stessa situazione perché non viene mai fatto niente per cambiarla. Siamo stanchi e rassegnati. Non sappiamo più a chi rivolgerci».