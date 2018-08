CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 2 Agosto 2018, 09:01

Il testo sui rifiuti passa tranquillamente in Consiglio regionale. Ma lo scontro (e i veleni) si consuma tutto sulle «stazioni ecologiche a servizio degli stir». In pratica piazzole in cui stoccare rifiuti da trattare in caso di emergenza. «Ritornano le ecoballe», tuona il centrodestra mentre i grillini attaccano: «Temporanei ma che diventeranno permanenti». «Come già abbiamo visto durante gli anni dell'emergenza rifiuti», attacca l'opposizione. Ma l'accusa più perfida arriva dai grillini: «De Luca come Bassolino, evoca l'emergenza per riempire la Campania di siti di stoccaggio».Tocca a Fulvio Bonavitacola, il vice del governatore con delega all'Ambiente, rispondere alla minoranza: «Le ecoballe, non sono aumentate, ma sono diminuite e diminuiranno fino a sparire. Abbiamo avuto un guasto al termovalorizzatore di Acerra, che lavora 750mila tonnellate di frazione secca all'anno. Potete fare la divisione di 750mila per tre e moltiplicare per i giorni in cui c'è stato il guasto, che è quasi un mese, e vi rendete conto che questo crea una criticità importante», spiega Bonavitacola ammettendo come «il ciclo dei rifiuti in Campania si mantiene in un equilibrio ancora precario: basta un anello della catena che viene meno e si crea un problema o una criticità». Che poi è la situazione di queste ultime settimane. Con gli Stir pieni, gli incendi che hanno interessato alcune aziende private che si occupano di riciclo (ieri è passata in aula la norma che impone ai gestori di questi impianti la videosorveglianza h24 altrimenti rischiano la chiusura) e poi il termovalorizzatore di Acerra dove solo domenica è ripartita la terza linea dopo gli ordinari lavori di manutenzione.