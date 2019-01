Domenica 20 Gennaio 2019, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2019 18:46

Un bimbo si stringe alla mamma e una signora sviene mentre due rapinatori minacciano i medici e fanno razzia dei soldi nelle casse. La scena è stata ripresa dagli occhi elettronici di una farmacia di Marano. Il colpo è stato messo a segno mercoledì scorso, 16 gennaio, due giorni dopo la rapina ai danni della farmacia Carraturo, nel cuore dei Decumani a Napoli. L'allarme sull’incremento di questo genere di atti predatori arriva direttamente da Federfarma Napoli che porterà la questione all’attenzione del Prefetto, con dati e statistiche alla mano che saranno illustrati venerdì prossimo.In particolare, il monitoraggio delle azioni criminali da parte dell’associazione di categoria ha registrato un notevole incremento dei fenomeni di taccheggio con furti di prodotti direttamente dagli scaffali. Tra le aree cittadine maggiormente colpite ci dono sia il Vomero che la periferia est di Ponticelli. Questi blitz avvengono soprattutto per rubare prodotti cosmetici, sottraendo con destrezza scatole e confezioni all’interno delle farmacie, spesso approfittando dei momenti di confusione. «Si è ridotto notevolmente il fenomeno dei furti delle casse automatiche - commenta Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli - ma è ripreso, purtroppo, quello delle rapine e del taccheggio nelle farmacie con diversi casi nelle ultime settimane in cui i rapinatori hanno operato con una velocità e sfrontatezza incredibile».L’associazione ha acquisito e messo a disposizione delle forze dell’ordine i video che hanno ripreso interamente le due rapine. «Il rischio – prosegue Di Iorio - è che le rapine acquisiscano l’inquietante connotato della serialità, considerata la velocità ed il senso d’impunità con il quale agiscono questi delinquenti come dimostrano le immagini dove non si scompongono neanche di fronte alla presenza di un bambino o di una cliente che viene colta da un malore per la paura». Un altro elemento su cui punta il dito Federfarma è in riferimento al contesto della rapina nella farmacia su via Benedetto Croce.«Colpisce la rapina effettuata in pieno giorno e in una “zona turistica” di norma maggiormente presidiata dalle forze dell’ordine - continua Di Iorio - risulta paradossale che fare una rapina oggi sia più semplice che prelevare ad un bancomat».L' appuntamento con le istituzioni è venerdì 25 gennaio, data dell'incontro in Prefettura. «Saremo presenti alla riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza in programma in Prefettura-conclude il presidente Federfarma Napoli- sicuramente avrò modo di porre la questione all’attenzione del Prefetto e di tutte le forze dell’ordine che ringrazio fin da ora per la disponibilità e l’efficienza dimostrata».