Suicidio a Napoli: 28enne si lancia dal quarto piano, precipita sul tetto del capannone e muore

Un 28enne napoletano si è lanciato dal quarto piano di un edificio su via Traccia a Poggioreale, nell’omonimo quartiere della zona orientale di Napoli. Il giovane è precipitato sul tetto di un capannone dopo essersi gettato dal ballatoio di un caseggiato adiacente alla palazzina dove abitava come è stato riscontrato dalla polizia di Stato, intervenuta sul posto insieme all’equipe dell’ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

LEGGI ANCHE Napoli, 30enne si lancia dal quarto piano al Vomero

Le operazioni per recuperare il giovane sono state eseguite molto rapidamente dai vigili del fuoco che all’alba di stamani hanno impiegato un mezzo speciale dotato di un braccio telescopico e una piattaforma per prelevare il 28enne ma l’allerta sulla presenza del corpo al di sopra del tetto evidentemente è scattata alcune ore dopo il gesto compiuto dal ragazzo che, secondo i sanitari, è morto sul colpo.

LEGGI ANCHE Giù dal terzo piano nel Vesuviano: donna in fin di vita

Quello di stamattina è l’ennesimo episodio che conferma il drammatico aumento dei suicidi a Napoli che, dopo il lockdown, conta cifre allarmanti. Basti pensare che, solo nelle ultime due settimane, si sono verificati due tentativi di suicidio che hanno coinvolto una 30enne, che si è gettata dal quarto piano della sua abitazione al Vomero, e un 27enne della Riviera di Chiaia, che s'è impiccato, entrambi attualmente ricoverati, e un terzo episodio invece riguarda un 62enne che si è impiccato ed è morto in casa, lo scorso 21 giugno, a Ponticelli. Un’emergenza che sta travolgendo le fasce più deboli della popolazione sia dal punto di vista psicologico che economico, per le quali non è da escludere l’acutizzarsi dei disagi a causa della pandemia e delle sue conseguenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA