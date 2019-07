Era sfuggito alla cattura in occasione del maxi blitz dello scorso 26 giugno, quando furono arrestati oltre 120 affiliati ai clan Contini, Mallardo e Licciardi, federati nel cartello criminale denominato Alleanza di Secondigliano. Domenico Natale, 48 anni, è stato arrestato in Romania, nella città di Nadlac, dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli con il supporto del Fast Team della polizia romena e il coordinamento del servizio di cooperazione internazionale della Divisione Sirene. Manzo si trova ora in un carcere romeno in attesa dell'estradizione.

Martedì 2 Luglio 2019, 08:31

