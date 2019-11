Maltempo a Napoli, dopo il caffè arriva anche l'ombrello sospeso a via Santa Brigida

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:45

Dopo il, l'ombrello sospeso. Succede a Napoli - e dove altrimenti? - precisamente nella centralissima via Santa Brigida, parallela di, lì dove qualcuno, in questi giorni di maltempo, ha lasciato un ombrello accanto una fioriera con tanto di messaggio: «Ombrello sospeso».Nella città dove l'altruismo e la carità è un'arte e dove nacque il caffè sospeso per permettere ai più indigenti di gustare la bevanda più amata all'ombra del Vesuvio, era lecito aspettarselo.