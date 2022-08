Allerta meteo a Napoli e Campania, nuovo avviso per piogge e frane

Resta in vigore sulla Campania un’allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo. L'avviso è valido fino alle 20 di oggi. E poi, di nuovo, domani dalle 12 alla mezzanotte di sabato 13 agosto su tutte le zone della Campania. Possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi Piani comunali. E raccomanda di prestare attenzione al verde pubblico per evitare caduta di rami o alberi.