Sabato 6 Ottobre 2018, 19:28

A seguito delle violente precipitazioni di oggi e in considerazione dell' allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per le prossime 24 ore, la Prevention Race, la maratona in programma domani a Napoli, è stata annullata. Lo comunicano gli organizzatori del Campus della Salute in una nota. «Siamo rammaricati - si legge - nel comunicare l'organizzazione ha ritenuto opportuno ed inevitabile rinviare lo svolgimento della Prevention Race 2018. Auspicando di recuperare l'evento nelle prossime settimane». Già nel primo pomeriggio gli organizzatori del Campus della Salute erano stati costretti, per i danni arrecati dal maltempo alle strutture del villaggio allestito sul lungomare di Napoli, a interrompere le visite gratuite.