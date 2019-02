Allerta meteo arancione in Campania: rischio frane e collegamenti sospesi nel golfo di Napoli

Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Campania sulla zona 3 corrispondente a Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. L'allerta arancione scatterà alle ore 16 di oggi e sarà in vigore fino alle ore 12 di domani. «Il perdurare della perturbazione che sta portando sulla nostra regione piogge e temporali - spiegano dalla Protezione civile campana - potrebbe causare fenomeni franosi e allagamenti». La Protezione civile raccomanda di «prestare la massima attenzione possibile a causa dei terreni saturi di acqua, anche con riduzione o in assenza delle precipitazioni piovose». Sul resto del territorio regionale resta in vigore la criticità gialla che è stata comunque prorogata fino alle ore 12 di domani. Il quadro meteo su tutta la Campania evidenzia ancora precipitazioni anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, con possibili raffiche di vento nei temporali.



Sono state tutte sospese le corse veloci di collegamento con le isole di Ischia e Procida ( Napoli) per effetto del maltempo e del mare di scirocco. Anche alcune corse dei traghetti Medmar, quella delle 15.50 da Pozzuoli per Procida e delle 16,40 da Procida per Pozzuoli risultano sospese. Alcune navi della Caremar dirette, o in partenza da Casamicciola, partiranno dal porto di Ischia.

Venerdì 1 Febbraio 2019, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA