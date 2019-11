Allerta meteo, nuovo allarme in Campania dalle 18 fino alle 8 di giovedì

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica localizzata gialla sulle zone della Campania 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese e 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) per piogge e temporali valevole a partire dalle 18 di oggi e fino alle 8 di domani mattina. Si prevedono «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale». Gli scenari di impatto al suolo prevedono rischi anche in assenza di nuove precipitazioni, soprattutto per effetto della saturazione dei suoli.

Si evidenziano, inoltre: «Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni».

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di «porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti anche in linea con i rispettivi piani comunali tenendo conto delle avvertenze anche relative alle possibili criticità idrogeologiche in assenza di piogge».

