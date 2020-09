L'allerta meteo e le pessime previsioni del tempo che includono anche l'isola di Capri nelle località a rischio hanno portato il sindaco Marino Lembo a postare un avviso urgente sulla pagina fb ufficiale del comune di Capri e a firmare le ordinanze di chiusura di tre siti importanti che vengono frequentati da numerosi cittadini, abitanti e visitatori.



Il primo cittadino ha comunicato che a partire da oggi e anche per sabato 26 e domenica 27 settembre di questo fine settimana resteranno chiusi e interdetti al pubblico tutte le aree cimiteriali siti in via provinciale, i Giardini della Flora Caprense nel cuore del centro storico e gli straordinari spazi dei Giardini di Augusto che affacciano su Marina Piccola e via Krupp. La decisione presa dal sindaco evita l'accesso a siti simbolo dell'isola, nel cimitero c'è anche quello acattolico e monumentale molto visitato da appassionati della storia di Capri, lo spazio della Flora Caprense frequentato da giovani e giovanissimi e il parco dedicato ad Augusto dal quale si scorge una vista mozzafiato sui Faraglioni, il tutto per evitare di mettere a rischio l'incolumità delle persone e dei visitatori che potrebbero trovarsi al centro di incidenti imprevedibili come la caduta di rami o impossibilità di riparo stante la tipologia dei luoghi in caso di forti piogge.

