Martedì 14 Agosto 2018, 17:43

Tempesta in Cilento, come preannunciato dall’allerta meteo emanata questa mattina della Protezione civile. Allarme arancione per buona parte della Campania e il mal tempo non si è lasciato attendere. Fortissime raffiche di vento hanno soffiato lungo lungo le coste del Cilento, accompagnate da potenti tuoni, tanto da richieder l’immediato ritorno in porto di moltissime barche e pescherecci.Tanta paura per i passeggeri che proprio per oggi avevano deciso di allontanarsi per una gita in barca. A San Marco di Castellabate in pochi minuti c’è stata una ressa per rientrare in porto. Una emergenza ben gestita dagli addetti ai lavori.