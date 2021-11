Meteo Napoli domani, è allerta gialla in tutta la Campania: pioggia e rischo frane

Torna l'allerta meteo di colore giallo a partire dalle 6 di domani mattina, lunedì 8 novembre, fino alle 6 di martedì 9 novembre, e riguarda tutta la Campania. Lo segnala la Protezione civile della Regione che prevede «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente anche intense. Possibili raffiche di vento nei temporali». A questo quadro è associato un rischio idrogeologico con possibili frane e caduta massi, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli. Possibili anche allagamenti, inondazioni. Di qui la raccomadazione agli enti competenti «di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi anche in linea con i rispettivi Piani comunali»​.

