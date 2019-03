Scuole chiuse stamane a Napoli, anche se il vento è calato e non piove: il Comune ieri ha deciso lo stop alle lezioni sulla base dell'allerta meteo della protezione civile regionale. «Noi abbiamo il dovere di intervenire perché c'è un grande vuoto sia per quanto riguarda le procedure sia per quanto attiene agli strumenti dati alle città d'Italia e in particolare alle città del Sud per fare prevenzione. Questa notte in città sono state registrate raffiche di vento con picchi di 100 km orari e non possiamo permetterci di mettere in discussione la sicurezza dei cittadini e soprattutto dei più fragili quali sono i bambini» commenta oggi l'assessore del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, titolare della delega alla Protezione civile. Secondo Clemente, gli scenari meteo a cui si sta assistendo negli ultimi mesi a Napoli sono «unici per la storia meteorologica della nostra città e - ha aggiunto - il tema prioritario è il renderci conto degli effetti dei cambiamenti climatici e la necessità che ci siano dati strumenti seri per mettere a posto tutto: le scuole, i pali della luce, gli alberi per avere città forti e sicure».



L'assessore ha infine ricordato che, dopo gli ultimi episodi dello scorso 23 e 24 febbraio, il Comune ha stanziato 500mila euro di somma urgenza per gli interventi nelle scuole che proprio a causa del forte vento subirono danni. «Siamo determinati a continuare in questa direzione - ha concluso - e a mettere in campo interventi strutturali che ci consentiranno in futuro di poter dire che le scuole, i parchi e i cimiteri resteranno aperti».

Martedì 12 Marzo 2019, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2019 12:11

