CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 23 Ottobre 2018, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuole chiuse per allerta meteo e duelli in corso in ogni parte della città. C’è quello social fra studenti e genitori con in primi che festeggiano in ogni maniera possibile e i secondi che inveiscono contro chi ha deciso di mandare in tilt l’organizzazione familiare per due gocce di pioggia sulla città; c’è, soprattutto, il duello politico con il sindaco De Magistris che difende la scelta di aver tenuto chiuse le scuole perché ha avuto scarse informazioni dalla Protezione Civile regionale, e la Regione che non scende sul piano della polemica ma chiarisce che tutte le notizie utili sono state fornite a ogni Comune della Campania, compreso quello di Napoli. Così, mentre trionfano sul web le immaginette con de Magistris trasformato in San Gennaro dai ragazzi felici per aver saltato la scuola e si diffondono i «vocali» dei gruppi Whatsapp dei genitori con improperi e maledizioni per aver tenuto chiuse le scuole, il primo cittadino irrompe sulla scena di buon mattino.