Allerta meteo, il pasticcio bollettini: scuole aperte con 7 codici arancioni

Martedì 23 Ottobre 2018, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 10:51

Se volete capire perché ieri le scuole sono rimaste chiuse dovete avere memoria lunga e tornare allo scorso mese di febbraio. Italia percorsa dai brividi artici, nevicate ovunque, previsioni di gelate anche a Napoli. La Protezione Civile regionale dirama un comunicato: allerta idrogeologica inesistente, di colore verde, ma gelate in vista, sicché bisogna procurarsi sale da gettare sulle strade per evitare la paralisi delle città.A Palazzo San Giacomo leggono che l’allerta è «verde» e non badano al resto, le scuole vengono mantenute aperte il 26 febbraio mentre la città è paralizzata dalla nevicata. Saranno chiuse, invece, il giorno successivo quando il sole poderoso ha già sciolto ogni fiocco di neve. Polemiche e sfottò si sono susseguiti: bisogna leggere con attenzione i bollettini, hanno chiosato in tanti.