È ancora allerta meteo, a Napoli chiudono parchi e cimiteri

A causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani a Napoli resteranno chiusi i i parchi e i cimiteri cittadini. Questi i fenomeni attesi : venti forti o localmente molto forti da Nord-Est con raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate. Il Comune di Napoli raccomanda di limitare gli spostamenti solo in caso di necessità come già previsto, del resto, dalle attuali prescrizioni per la zona rossa.

Ultimo aggiornamento: 17:41

