Alliance Healthcare a Matachione: «Ricostruzione inesatta e infondata»

Venerdì 17 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Facciamo riferimento all'articolo Matachione, assolto il re delle farmacie, ora ridatemi tutto», pubblicato in data odierna (ieri, ndr), per rappresentare alcune macroscopiche inesattezze. In particolare, non corrisponde al vero che il dottore Matachione ha denunciato il dottore Stefano Pessina e la dottoressa Ornella Barra. Nell'ambito di diversi contenziosi che vedono contrapposti, in qualità di parti in giudizio, il dottore Nazario Matachione e Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.a., si è appreso che, in data 14.3.2017, il dottore Nazario Matachione ha proposto una denuncia-querela in danno del legale rappresentante di Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa. Nell'ambito di quel procedimento penale, il legale rappresentante di Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa, ha depositato delle note, con documentazione a corredo, volte a far rilevare l'assoluta infondatezza delle accuse mosse dal dott. Nazario Matachione. La denuncia risale a due anni fa e non si ha notizia alcuna dell'esercizio dell'azione penale da parte della Procura di Napoli. Quanto alla posizione creditoria, le farmacie facenti parte del gruppo Matachione (e lo stesso dottore Nazario Matachione) hanno dichiarato, in atti ufficiali, di essere debitori di Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa per oltre 13 milioni di euro».