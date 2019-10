Tangenziale di Napoli, che caos: «Allucinante, mai visto un ingorgo così». Caccia ai percorsi alternativi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 22 Ottobre 2019, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coda di lamiere di cui davvero non si vede la fine. Siamo ai piedi della rampa d'accesso alla tangenziale di corso Malta, alle 18 circa di ieri. Coda per Pozzuoli e Per Capodichino attenzione lavori sono i due laconici messaggi che si alternano sul display d'ingresso della bretella stradale. Viabilità bloccata, dunque, in attesa delle verifiche strutturali e dei lavori in corso sul viadotto di Capodichino. Intorno alla rampa, e per circa 1,5 km, si alternano invece gli sbuffi, i sospiri, le telefonate concitate e la rabbia di migliaia di automobilisti che hanno perso ogni speranza, imbottigliati in un traffico «mai visto». «Ma perché c'è questo traffico? - si domanda Mario Carbone, dipendente di Hitachi, che ieri ha passato nel traffico la metà del suo tempo libero, ore di sonno comprese - In un'ora e 20 ho percorso 500 metri. Sono uscito dal lavoro alle 16.30, alle 18 non ho nemmeno preso la tangenziale. Starei tornando a Pozzuoli da moglie e figli, ma non arriverò prima delle 19, se tutto va bene». Dalla Spagna a Napoli, in aereo, ci si impiega più o meno lo stesso tempo.