Alta tensione al Vasto, ancora risse tra immigrati sotto gli occhi dei passanti

Ancora alta tensione nel quartiere Vasto. Dalle prime luci dell'alba un gruppo di extracomunitari composto da 5-6 individui ha dato vita a diversi tafferugli in diverse strade del quartiere. Ignote le cause delle liti - anche se si vocifera che si tratti di alterchi dovuti ad alcuni mancati pagamenti dei canoni di affitto - che in alcuni casi sono sfociate in vere e proprie risse secondo l'ormai consolidato clichè che da diversi anni caratterizza il quartiere più multietnico di Napoli. Dopo gli scontri verbali e le minacce si arriva alle "vie di fatto" con zuffe che durano diversi minuti sotto gli occhi indignati dei residenti che, da balconi e finestre, invitano gli stranieri ad allontanarsi.

Nemmeno le festività natalizie sono riuscite a rasserenare gli animi nel quartiere situato all'ombra della statua di Garibaldi. Pochi giorni fa proprio nel quartiere Vasto è nuovamente entrato in azione il devastatore seriale - uno straniero affetto da evidenti squilibri di natura psichica - che ha sfogato la sua ira contro un'auto in sosta devastandola a colpi di sampietrini. Solo l'intervento delle forze dell'ordine e il conseguente arresto dell'uomo ha riportato la calma ed ha placato la rabbia dei residenti che, esasperati dall'ennesimo episodio di violenza gratuita, volevano farsi giustizia da soli.

«In queste ore stiamo assistendo a vere e proprie prove di forza da parte degli extracomunitari - spiega Adelaide Dario del comitato Vasto-Nolana - che stanno apertamente sfidando le forze dell'ordine e la gente perbene non mantenendo la distanza interpersonale e in moltissimi casi senza indossare la mascherina. Le nostre istituzioni, così attive quando si parla di chiedere sacrifici agli italiani, sembrano aver ormai completamente tralasciato il nostro quartiere, lasciando che una parte della popolazione viva alla mercè di pochi incivili che decidono di fare il bello ed il cattivo tempo. Parliamo di una situazione così radicata sul nostro territorio - continua l'attivista - che continuiamo a chiederci se sia il caso di denunciare visto che nessuno ci ascolta».

Sul quartiere Vasto - ma anche a piazza Garibaldi, o a porta Nolana - sono attivi servizi di sicurezza "interforze" che prevedono l'alternarsi di pattuglie della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, dell'Esercito e dei Carabinieri. Il piano di sicurezza, però, sembra far acqua da tutte le parti dal momento che, lo dimostrano le numerosissime denunce dei cittadini, gli episodi di violenza, i reati predatori - a cui non sono estranei alcuni italianissimi tossicodipendenti della zona - o le piccole illegalità continuano ad essere all'ordine del giorno. In molti casi - ed è accaduto anche stamattina - sono gli stessi extracomunitari che tentano di arginare la violenza di alcuni loro connazionali particolarmente esagitati. Nella quasi totalità dei casi, però, nemmeno l'intervento degli "anziani" del quartiere riesce a porre un freno alla violenza selvaggia di chi, forse consapevole delle difficoltà da parte delle forze dell'ordine a controllare saldamente il territorio, da sfogo alla violenza ed alla brutalità che tiene da ormai troppo tempo il quartiere sotto scacco.

