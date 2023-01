Alternanza scuola lavoro, protesta a Napoli con la vernice rosso sangue

Iniziativa di protesta in mattinata a Napoli degli studenti del coordinamento Kaos che, nel primo anniversario della morte del 18enne Lorenzo Parelli avvenuta durante uno stage di alternanza scuola lavoro, hanno imbrattato di vernice rossa il portone della sede dell'Unione Industriali in piazza dei Martiri. «Un atto dovuto - spiegano sui social gli studenti - per impedire ai signori di Confindustria di dimenticarsi di Lorenzo Parelli, di Giuseppe Lenoci, di Giuliano De Seta ragazzi vittime del progetto di Alternanza scuola lavoro».