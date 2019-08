Ieri pomeriggio nel Rione Traiano a Napoli si è svolta un'operazione «Alto Impatto» mirata al contrasto delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività, coordinata dal Commissariato San Paolo con il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle unità cinofile antidroga ed anti esplosivo dell'Ufficio Prevenzione Generale e di squadre del Reparto Mobile, è stata effettuata in particolare in via Tertulliano dove dono stati effettuati accessi ad interi isolati bonificando sottoscala e giardini. Sono state eseguite due perquisizioni domiciliari in via Contieri ed in via Marco Aurelio e realizzati posti di controllo su tutta l'area dove sono stati fermati 38 veicoli ed identificate 75 persone di cui 31 con precedenti.

Giovedì 29 Agosto 2019, 16:11

