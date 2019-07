Venerdì 26 Luglio 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 15:12

Un'imponente operazione dei carabinieri della compagnia di Marano, coadiuvati dai militari della stazione di Mugnano, è in corso per le strade della cittadina a nord di Napoli. I carabinieri, coordinati dal capitano Gabriele Lo Conte, hanno già verbalizzato numerosi parcheggiatori abusivi e sanzionato un numero imprecisato di scooteristi, molti dei quali erano alla guida senza casco. In questi minuti sono in corso altri interventi e sequestri di veicoli. L'operazione è volta a prevenire anche furti e rapine, da tempo all'ordine del giorno su tutto il territorio di Mugnano e dei comuni limitrofi. In campo numerose pattuglie dell'Arma.