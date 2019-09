«Alto impatto» della polizia metropolitana a Napoli: sanzioni per circa 2mila euro

Operazione ad alto impatto della Polizia Metropolitana Operazione ad alto impatto della Polizia Metropolitana, diretta dal Comandante Lucia Rea, su impulso del Consigliere Delegato, Carmine Sgambati. Con la modalità definita “Action day”, che si traduce in interventi massivi di operatori, stamane il Personale del Corpo ha presidiato Piazza Matteotti, sede dello storico Palazzo della Provincia, e le aree limitrofe. Si tratta di una priorità per l’Amministrazione guidata da Luigi de Magistris come ben riassunto nelle parole del suo delegato Carmine Sgambati.





Il Consigliere Metropolitano oltre a esprimere viva soddisfazione per l’ intervento ha auspicato una sempre più frequente attenzione all’ area interessata stamane auspicando una collaborazione sempre più efficace con la Polizia Municipale, anch’essa presente in loco con uomini e mezzi. All’ esito della mattinata la Polizia Metropolitana ha elevato sanzioni amministrative per un ammontare di circa 2000 euro per diverse violazioni delle norme sulla circolazione stradale che vanno dalla sosta vietata, alla guida senza patente, alla mancanza di revisione del veicolo. Si tratta di un presidio, per Sgambati da rinnovare sempre più spesso, contro ogni degradante fenomeno di illegalità che minacci la sicurezza dei cittadini e il decoro della città.

Giovedì 5 Settembre 2019, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA