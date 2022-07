Alto impatto a Forcella e San Giuseppe Vesuviano: identificate più di cento persone

Controlli della polizia di Stato e della polizia municipale nell'ambito dell'operazione «alto impatto» a Forcella e a San Giuseppe Vesuviano. In piazza Calenda e nelle vie Pietro Colletta e Forcella hanno identificato 25 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 17 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro e 2 a fermo amministrativo; sono state inoltre contestate 13 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancanza di copertura assicurativa e per sosta vietata.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Boscoreale, controlli ad Alto impatto: raffica di denunce, arresti e... LA SICUREZZA San Giuseppe Vesuviano, alto impatto: identificate 101 persone L'OPERAZIONE “Alto impatto” della polizia a Somma Vesuviana e Terzigno

I poliziotti hanno inoltre denunciato una persone per guida senza patente. A San Giuseppe Vesuviano sono state identificate 82 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro, e contestate due violazioni del Codice della Strada per guida di ciclomotore privo del certificato di circolazione e mancanza della copertura assicurativa.