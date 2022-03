Alto impatto a Frattaminore: controllate 150 persone e 76 veicoli

Ieri gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Giovanni XXIII, via Turati, via Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza San Maurizio e piazza Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 150 persone, controllati 76 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestata una violazione del codice della strada per mancato possesso di documenti e mancata copertura assicurativa; infine, sono state controllate 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari.