Alto impatto ad Ischia: denunciati per rissa 3 pregiudicati napoletani

Per tutto il weekend ad Ischia, si sono svolti controlli dei carabinieri per monitorare i flussi turistici e garantire la sicurezza sia dei residenti che dei villeggianti. Sono stati denunciati per rissa 3 cittadini napoletani già noti alle forze dell’ordine. Grazie ai sistemi di videosorveglianza in Piazza San Girolamo i carabinieri sono riusciti ad identificare i tre responsabili– rispettivamente di 42, 36 e 30 anni - che hanno preso parte alla rissa.

Denunciato anche un turista statunitense di 27 anni per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte per un 26enne avellinese il cui tasso alcolemico superava l’1,70. Denunciato per omissione di soccorso un altro turista irpino. L’uomo, un 29enne, è stato rintracciato dopo aver provocato un sinistro stradale dandosi alla fuga.

Notificati fogli di via obbligatori, che impediranno il ritorno sull'isola di 8 non residenti. Non sono mancati i controlli al codice della strada con 18 sanzioni ad autisti indisciplinati. Sanzionato anche il titolare di un locale per la violazione dell’ordinanza sindacale sulle diffusioni sonore. In totale i Carabinieri hanno identificato 154 persone e controllato 87 veicoli.