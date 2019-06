Venerdì 14 Giugno 2019, 10:37

Servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri della Stazione di Boscoreale nel rione “Piano Napoli” insieme al Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, a quelli del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e ai militari del Reggimento Campania e del Battaglione Calabria.Sono state controllate 69 persone, 33 veicoli e comminate 19 sanzioni per violazioni varie al codice della strada.Durante i controlli i militari hanno denunciato in stato di libertà 3 persone ritenute responsabili di furto aggravato e continuato di energia elettrica dopo aver accertato che gli impianti elettrici delle loro abitazioni erano allacciati abusivamente alla rete pubblicaDenunciati per ricettazione anche due 20enni sorpresi in sella a un motoveicolo con telaio contraffatto.Un 32enne è stato invece segnalato all’A.G. per aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.Nel corso del servizio “alto impatto” è stata inoltre scoperta e sequestrata una piantagione di marijuana composta da 10 piante del peso complessivo di 2 chili e mezzo.I carabinieri hanno infine segnalato 4 persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e 6 cittadini stranieri risultati non in regola con le norme sull’immigrazione.