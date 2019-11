© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Campania e dell'unità cinofila antidroga dell'ufficio prevenzione generale, hanno effettuato l'operazione «Alto impatto», ovvero un servizio straordinario di controllo del territorio tra Portici ed Ercolano . Nel corso dell'attività i poliziotti hanno identificato 70 persone e controllato 15 autoveicoli e 8 motoveicoli.Sono state effettuate quattro perquisizioni domiciliari che hanno portato all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di S.P., 46enne dicon precedenti di polizia, nella cui abitazione sono stati sequestrati più di 160 grammi di marijuana nascosta all'interno del bagno. Inoltre, sempre durante una perquisizione, a un 38enne con precedenti di polizia è stata contestata amministrativamente la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, poiché in possesso di 7 grammi di hashish.