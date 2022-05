«Alto impatto» ai Quartieri Spagnoli: controllate 93 persone e 82 veicoli

Ieri i nibbio dell’ufficio prevenzione generale e i motociclisti della polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 93 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, e controllati 82 veicoli di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa e per guida senza patente.

Sono state altresì contestate 26 violazioni del codice della strada per guida di veicolo già sottoposto a sequestro, mancata copertura assicurativa, mancata presentazione dei documenti di circolazione, per guida senza patente e per mancanza dei requisiti per la guida dei veicoli. Infine, gli operatori hanno rimosso 2 veicoli per sosta vietata.