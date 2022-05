«Alto impatto» a Secondigliano: controllate decine di persone e veicoli

Ieri gli agenti del commissariato Secondigliano, i militari del comando stazione carabinieri Secondigliano e del nucleo motociclisti del gruppo carabinieri Napoli, personale della polizia municipale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e dei nibbio dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 87 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 73 veicoli, di cui 17 sottoposti a fermo e sequestro amministrativo, contestate 39 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, revisione scaduta, mancata presentazione dei documenti di circolazione e guida senza casco protettivo, per un totale di 16187 euro. Gli operatori hanno altresì denunciato un uomo per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.