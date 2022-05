Alto impatto a Secondigliano: multato titolare per occupazione di suolo pubblico

Gli agenti del commissariato Secondigliano, i militari della stazione dei carabinieri di Secondigliano e del nucleo motociclisti e i motociclisti della polizia locale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno dei controlli del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 65 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllati 59 veicoli, di cui 11 sequestrati amministrativamente, ed altresì contestate 19 violazioni del codice della strada per guida senza casco protettivo e senza patente, per mancata copertura assicurativa, mancata revisione e mancato possesso dei documenti di circolazione; inoltre, è stata controllata una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

Gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale in via Nuova detta Casoria dove hanno sanzionato il titolare per occupazione di suolo pubblico. Infine, sono stati rimossi 13 veicoli abbandonati tra via dello Stelvio e via delle Dolomiti.