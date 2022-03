Alto impatto a Torre Annunziata: sorpreso uomo in possesso di cocaina

Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata e in particolare in via de Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello, via Settetermini, via Vittorio Veneto e in via Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 44 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllato un esercizio commerciale e 14 veicoli ed è stata contestata una violazione del codice della Strada per guida senza patente con una sanzione di 5100 euro; state altresì controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Infine, martedì pomeriggio i poliziotti hanno sanzionato in via Parini una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di un involucro contenente 0,3 grammi circa di cocaina.