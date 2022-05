Alto impatto a Torre Annunziata: identificate 61 persone

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare in via Pastore, corso Umberto I, piazza Imbriani e via Vittorio Veneto.

Nel corso dell’attività sono state identificate 61 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, controllati 24 veicoli e contestate tre violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida con revisione scaduta e per mancata precedenza a pedoni sulle strisce pedonali; infine, sono state controllate 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari.