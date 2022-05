Operazione «alto impatto» a Torre Annunziata: controllate 107 persone e 69 veicoli

Ieri gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del comando provinciale di Napoli, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare in largo Manzo, via Castello, via Settetermini, via Langella, corso Vittorio Emanuele III, via Pastore, via Veneto, via Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 107 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, controllato 69 veicoli e contestato una violazione del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita; inoltre, sono state controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Infine, gli operatori hanno rinvenuto in via Langella un’autovettura rubata lo scorso 18 maggio a Torre Annunziata e l’hanno restituita al proprietario.