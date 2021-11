«Alto impatto» a Torre Annunziata, 114 persone controllate e sanzioni

Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto prevenzione crimine Campania, hanno eseguito nella giornata di ieri a Torre Annunziata controlli del territorio ad «Alto Impatto».

Le forze dell' ordine hanno identificato 114 persone, di cui 13 già denunciate in precedenza, e controllato 67 veicoli. Inoltre, sono state controllate 17 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Sanzioni amministrative sono state comminate a tre persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovati in possesso di 0,5 grammi di cocaina, 0,2 grammi di eroina e 0,2 grammi di marijuana.