Domenica 26 Agosto 2018, 13:23

Questa notte, durante servizi ad “alto impatto” sul territorio torrese, i carabinieri di vari reparti della compagnia di Torre del Greco hanno denunciato sei pregiudicati: tre sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica; uno sotto l’effetto di stupefacenti; e due si erano resi responsabili della spendita di banconote false per un totale di 200 euro. Segnalati al prefetto anche 15 giovani trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente detenute per uso personale. Sequestrati 2,1 kg di tabacchi lavorati esteri e comminate sanzioni pecuniarie a quattro pregiudicati.