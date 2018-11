Sabato 10 Novembre 2018, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 14:00

Sanità, orrore all'ospedale San Giovanni Bosco: donna intubata sommersa da formiche. «Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di medicina per la bonifica e la pulizia» dice Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e componente della Commissione Sanità.«La donna - prosegue Borrelli - non potendo comunicare subisce passivamente la crudeltà di chi ha permesso tutto ciò. Il direttore ha aperto su nostra richiesta una inchiesta interna per verificare come sia stato possibile ciò e punire gli eventuali responsabili».