San Sebastiano al Vesuvio, alunna positiva alla Salvemini: classe in quarantena

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO. Studentessa della Scuola media Gaetano Salvemini positiva al coronavirus: ora c'è attesa per i risultati dei tamponi dei sedici compagni di classe. La positività della ragazzina di seconda media, che studia a San Sebastiano al Vesuvio, ma che risiede in un altro comune, è stata scoperta in seguito al tracciamento da contagio di uno dei genitori. "Immediatamente sono partiti i controlli nella scuola - spiega l'Assessore all'istruzione Assia Filosa -. L'edificio è stato sanificato e gli alunni della classe sono in isolamento preventivo a casa, ma, come da protocollo, la scuola non è stata chiusa. Anche alcuni insegnanti dell'Istituto saranno sottoposti allo screening medico". Tra alunni e docenti c'è già chi ha effettuato il tampone in queste ore, altri lo faranno domani presso il drive-in sanitario allestito nel parco urbano di via Panoramica Fellapane, a pochi passi dalla scuola.

"Attendiamo i risultati dei tamponi degli alunni - spiega il sindaco Salvatore Sannino - . Al momento la situazione nella scuola Salvemini, e anche in città, è sotto controllo. Ieri l'Asl Na3 ha aperto nel nostro comune il drive-in sanitario per i test da effettuare restando seduti in macchina. Vi accedono i cittadini di San Giorgio a Crermano e San Sebastiano al Vesuvio, per il tracciamento di possibili asintomatici, e previa prescrizione dell' Azienda Sanitaria. Un punto di controllo che nel nostro territorio ci aiuta ad intervenire anche in maniera più rapida per la prevenzione del virus" .

A San Sebastiano al Vesuvio, dalla ripresa estiva dell'epidemia, i casi di positività al covid-19 sono stati tredici, sei dei quali risultano guariti.

