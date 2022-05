Alunno aggredito a scuola nel Napoletano, la rabbia della famiglia: «Simone era bullizzato»

«Mio figlio è vivo per miracolo, purtroppo resta ricoverato per una infezione alla ferita e una leggera insensibilità a una gamba, avvertita a seguito del colpo infertogli». La voce della mamma del 13enne accoltellato l'altro giorno in una scuola di Melito da un fendente per mano di un compagno di classe, poco prima dell'uscita, è flebile. La signora è preoccupata per la guarigione di Simone (nome di fantasia). Nel reparto del Santobono dove...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati