Afragola, la signora Angela soffre di Alzheimer e si aggira per le strade cercando aiuto: l'appello dei cittadini

Ad Afragola, nel quartiere San Michele, si aggira ogni mattina una signora anziana di nome Angela che cerca aiuto e urla incessantemente due nomi: Rosaria e Carlo.

La signora, visibilmente non lucida, è stata aiutata da vari cittadini che le hanno offerto del cibo e cercato di farle delle domande per capire di più sulla sua vita. Tuttavia, soffrendo di Alzheimer, Angela non ricorda molto.

Nelle ultime ore, sono comparsi degli appelli sui social per aiutarla. Dei compaesani, che in passato erano in contatto con lei, l’hanno riconosciuta e hanno dichiarato che vivrebbe nelle Salicelle, sarebbe vedova e non avrebbe figli. Ultimamente, però, nelle Salicelle non c’è traccia di lei e, per questo, sembrerebbe non riuscire a ricordare come tornare a casa.

Avvertite le forze dell’ordine, non è cambiato molto. «Questa signora l’ho aiutata anche io. Ho chiamato il 118 e la polizia municipale però nessuno riesce a prendere provvedimenti», ha infatti dichiarato un altro cittadino afragolese.

Gli appelli continuano con avvertimenti alle forze dell’ordine e cercando di reperire contatti dei suoi familiari per aiutarla.