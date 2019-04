Lunedì 1 Aprile 2019, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri delle compagnie di Sorrento e Amalfi hanno effettuato servizi di controllo stradale sul tratto Piano di Sorrento-Positano della SS 163. Controllati 110 mezzi, tra auto e motoveicoli, e identificati 183 soggetti. Contestate 50 infrazioni al Codice. Sequestrato un veicolo per mancanza di copertura assicurativa; sottoposte a fermo 3 moto per collocazione di targa in posizione non conforme. Ritirate 10 carte di circolazione e 5 patenti, due persone segnalate al Prefetto per il possesso, per uso personale, di marijuana.