Ambiente, Stop Biocidio partecipa alla manifestazione «A tutto gas ma nella direzione sbagliata»

Stop Biocidio aderisce alla manifestazione appena conclusasi «A tutto gas ma nella direzione sbagliata. Contro le bufale del fossile e del nucleare».

Il movimento pronto a scendere in piazza perché, denunciano, il modello di transizione ecologica proposto dal governo va nella direzione opposta a quella che impongono la scienza e la tutela della salute e dell’ambiente.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE «No al biodigestore», i cittadini di Ponticelli... L'AMBIENTE Napoli, il parco Vergiliano riapre dopo le proteste: «Il... LA CAMORRA Bombe della camorra a Frattaminore, i sindaci scendono in piazza:...

«È inammissibile, nello scenario disastroso in termini ecologici in cui viviamo, pensare di continuare a puntare su fonti fossili e nucleare. Non basta inserire l’ambiente tra i beni tutelati in costituzione, è necessario mettere in campo azioni concrete ed efficaci subito in tutti i settori».

«Quanto sta accadendo in termini geopolitici, tra Russia, Usa e Ucraina (l’Ucraina occupa il 13esimo posto nel mondo per produzione di carbone e quarto paese in Europa per riserve di gas e petrolio), per la richiesta di adesione di quest’ ultima alla Nato che può innescare conflitti sempre più numerosi e violenti per il controllo delle fonti energetiche, insieme ai vertiginosi aumenti dei costi in bolletta e all’aumento delle fasce di popolazione in povertà energetica, deve imporre una riflessione profonda su come produciamo e come utilizziamo l’energia e sul perché l’Italia non investe sufficientemente sulle risorse rinnovabili pur introducendo l’ambiguo concetto di transizione ecologica».

«Gli incentivi per la riqualificazione energetica, le proposte (non finanziate) su progetti di reddito energetico, insieme alle comunità energetiche sono tentativi ancora troppo timidi messi in campo dal governo rispetto alla sfida che abbiamo davanti. Aderiamo alla manifestazione portando con noi quello che abbiamo condiviso e imparato sia dal confronto con i giovani di Fridays for future che con i comitati No Eolico Selvaggio. Loro ci hanno insegnato i rischi di modelli di utilizzo delle fonti rinnovabili estrattivi e speculativi come quelli imposti in Alta Irpinia. Allo stesso modo siamo preoccupati dalle proposte di destinare suoli agricoli all’agrifotovoltaico, su questo siamo fermamente convinti che bisogna guardare alla sovranità alimentare e tenere sempre gli occhi aperti di fronte alle riorganizzazioni delle Lobbies del cartello dell’energia».

«Abbiamo bisogno di un modello energetico che sia sostenibile in termini ambientali e sociali, che tuteli le risorse naturali e gli esseri viventi, che punti sull’efficienza energetica, sulla riduzione degli sprechi e sull’autoproduzione e l’autoconsumo, che sia democratico e partecipato, che sappia integrare i sistemi di produzione energetica con le vocazioni e le esigenze diverse di territori diversi, che renda protagonisti i cittadini e le cittadine».