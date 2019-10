Napoli, ambulanza bloccata in via Foria dalle auto in sosta selvaggia

Venerdì 11 Ottobre 2019, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 16:53

Ambulanze bloccate e soccorsi rallentati a causa della sosta selvaggia. Accade a Napoli dove il parcheggio improprio e abusivo dei veicoli si verifica soprattutto nei vicoli del centro storico cittadino, mettendo a rischio la rapidità degli interventi del 118. L' ennesimo episodio di inciviltà, è accaduto stamattina quando un’ambulanza è rimasta bloccata dalle automobili in sosta vietata su vico Avallone, un’arteria affluente su via Foria.«Troppo spesso i mezzi di soccorso restano bloccati a causa del parcheggio selvaggio perché gli automobilisti incivili parcheggiano dove capita, infischiandosene degli effetti- ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli che ha diffuso sui social il video dell'ambulanza intrappolata nel vicolo- in questo modo i soccorsi sono rallentati dalle manovre o, addirittura, dal completo blocco dei mezzi di emergenza che spesso provoca lle ire dei familiari dei pazienti che additano l’equipaggio di essere arrivato in ritardo».I primi a denunciare il problema della sosta selvaggia che ostacola i soccorsi sono stati i sanitari del gruppo "Nessuno Tocchi Ippocrate", l'associazione che considera « vittime del parcheggio selvaggio, proprio i pazienti che attendono l’ambulanza». «Tutti coloro che parcheggiano senza regole sono da considerare gli assassini di chi chiede il nostro aiuto» spiegano dall'associazione che più volte ha lanciato l’appello con lo slogan «parcheggiate con il cervello!».