Ambulanza fermata dalle auto in sosta selvaggia, intervengono i cittadini per spostarle a mano: “una scena vergognosa”

L'ambulanza viaggia a sirene spiegate ma è fermata dalle auto in sosta che i cittadini spostano a mani nude. E' accaduto ieri sera a Napoli e più precisamente in via Comunale Vecchia a Pianura dove, intorno alle 23, il mezzo di soccorso non è riuscito a farsi largo tra le vetture parcheggiate tra il marciapiede e la carreggiata. Una scena incredibile a cui gli stessi cittadini hanno assistito increduli, dandosi da fare personalmente per eliminare gli ostacoli. L'episodio, ripreso dal balcone di uno stabile in zona, è durato diversi minuti ed ha messo in luce un problema che a Pianura si vive da tempo.

LEGGI ANCHE Covid in Vaticano, ora anche il Papa si sposta con la mascherina

«Qui in zona – affermano i residenti – da troppo tempo la circolazione è fuori controllo. Spesso le auto parcheggiate davanti i cancelli, ci impediscono di entrare in casa. L'inciviltà è a livelli altissimi e si percepisce sempre più caos ed "anarchia". Questo video è solo una testimonianza visibile ma ce ne potrebbero essere tanti altri, visto quello che accade sotto i nostri occhi. In un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, non possiamo permettere che accadano cose del genere. I mezzi di soccorso devono poter passare liberamente ad ogni ora del giorno e della notte. E' vergognoso vivere ancora in queste condizioni di isolamento ed abbandono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA