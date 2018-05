Ambulanza sequestrata ai Quartieri, il manager Asl: telecamere sui mezzi

Lunedì 28 Maggio 2018, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 16:29

Telecamere sulle ambulanze. Ne ha deciso l'acquisto Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1 centro, dopo la vicenda dell'ambulanza sequestrata nella notte di ieri mentre sostava davanti all'Ospedale Vecchio Pellegrini, centro di Napoli, per soccorrere un centauro morto. La delibera prevede l'acquisto di «dash cam» ossia telecamere che riprendono tutto quello che avviene attorno al mezzo di soccorso e in aggiunta di dotare il personale di «Body cam» che vengono applicate in corrispondenza dei taschini degli operatori, utili in particolare nelle aggressioni personali.«Il gravissimo episodio dell'ambulanza sequestrata domenica mentre stazionava davanti all'Ospedale Pellegrini per un intervento di emergenza - dice Forlenza all'Ansa - dimostra che è più che mai utile intervenire». Da direttore della Asl Napoli 1 Centro, Forlenza ha già dato disposizioni ai responsabili delle strutture - Provveditorato e centrale operativa territoriale 118 - per avviare le procedure per l'acquisto di tali dispositivi nel rispetto rigoroso delle norme sulla privacy. «Come Asl ci costituiremo parte civile - annuncia - in tutti i procedimenti penali avviati a seguito di aggressioni a danno di operatori o danneggiamenti a mezzi e strutture aziendali».