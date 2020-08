Ambulanza soccorre donna ferita e abbandona per terra scarti di medicazione: l'indignazione del web

Operatori del 118 soccorrono un’anziana in pieno centro e lasciano per terra il materiale della medicazione. La foto di un testimone oculare indigna il web. Garze e ovatta sporchi di sangue lasciati stamattina per terra dagli operatori del 118 in corso Vittorio Emanuele dopo aver medicato una donna caduta per strada.

Un gesto di inciviltà che non ti aspetti dagli operatori sanitari in un territorio già martoriato da un’emergenza rifiuti senza fine e dove i cittadini sono in rivolta per le operazioni di trasbordo (passaggio dei rifiuti dai camion piccoli ai grandi) in alcune zone vicine ai centri abitati. A denunciare l’ennesimo scempio S.C. un cittadino che si è trovato ad assistere all’operazione di soccorso alla donna caduta (che non riportato gravi ferite) e all’abbandono dei materiali di medicazione.

«Ho visto la donna seduta su una sedia e medicata dagli operatori - riferisce S.C.- poi mi sono allontanato per un impegno. Al ritorno non c’era più nessuno ma a terra, in mezzo alla strada, tutti i materiali che ho fotografato. Non c’è speranza per questa città se anche chi dovrebbe dare il buon esempio fa come gli pare». La foto ha fatto il giro del di web scatenando l’indignazione di molti cittadini sconvolti per la scena. C’è anche chi, ancora una volta, ha inneggiato al Vesuvio come risoluzione dei problemi.

