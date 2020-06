Ambulanze, si cercano 55 medici a Napoli: «Ma è fuga da stress e aggressioni»

Emergenza territoriale e sistema 118: venite avanti, per i medici c'è posto. Dopo Caserta è la Asl Napoli 1 a pubblicare l'elenco degli incarichi vacanti: in tutto sono 55 le caselle da colmare nella varie postazioni della Rete attive in città. Dottori che mancano all'appello nei pronto soccorso e sulle ambulanze in molti turni sguarnite del medico a bordo mentre una quarantina di camici bianchi attribuiti al servizio da anni sono impropriamente impiegati nelle prime linee degli ospedali per fronteggiare la grave carenza di figure specialistiche. Nella mappa degli arruolamenti previsti dalla Asl 2 su 6 in pianta organica sono i medici da inviare a rinforzo del Saut (Servizio di assistenza urgenza territoriale, in cui stazionano le ambulanze) del Loreto Crispi, 1 al pronto soccorso di Capri, 2 al San Paolo, 5 su 12 al Saut di Pianura/Bagnoli, altri 2 a Scampia per poi salire a 7 carenze su 15 al Pronto soccorso del Loreto nuovo, altrettante al Saut San Gennaro-Vomero, 6 su 14 all'Emergency del San Giovanni Bosco, 6 su 6 nella postazione del 118 da ripristinare a piazza Municipio, lo stesso per la postazione 118 della Ferrovia (oggi è una stazione fissa presidiata dalla Croce rossa), 2 su 4 nei presidi giudiziari, 1 su 14 al Pellegrini, 1 all'aeroporto, 3 su 6 posti in organico al Chiatamone, 2 su 6 all'Ascalesi e infine 1 su 6 a Ponticelli.



Ultimo aggiornamento: 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sarà facile trovare i dottori che servono in questo cruciale servizio per i soccorsi in città: la domanda di laureati e specialisti in medicina, con l'emergenza Covid, è diventata molto forte a fronte di un imbuto formativo, dopo la laurea, non risolto mentre l'ingresso nelle scuole di specializzazione resta da un lato un vincolo e dall'altro una precondizione per svolgere un lavoro qualificato dopo tanti anni di studi e sacrifici. L'area dell'emergenza è la meno appetibile da un lato per lo stress e la responsabilità del lavoro e i connessi rischi di aggressioni e violenze e dall'altro per un quadro vincolato ai contratti dell'area di provenienza. Fattori che alimentano l'inarrestabile fuga verso ruoli più gratificanti. In attesa di una riforma complessiva, annunciata dal Governo con gli stati generali che prevedono di dedicare a questa funzione l'1% del fondo sanitario nazionale, si procede con le assegnazioni delle carenze. Possono concorrere i medici in possesso dell'attestato di idoneità all'emergenza territoriale 118 conseguito con l'apposito corso regionale, i medici titolari di Guardia medica (Continuità assistenziale) di altre Asl o Regioni, quelli inclusi nella graduatoria 2020 per la Medicina generale o formati in tempi non utili all'immissione in graduatoria. Infine i laureati abilitati solo iscritti al corso di formazione della Medicina generale. Le domande potranno essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione ufficiale sul Burc della Regione. Intanto la Asl, dopo la scadenza del contratto con un'altra azienda, ha attribuito alla Bourelly la gara per la forniture di mezzi e autisti per il servizio Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) legato alle attività di prelievo di tamponi e cure domiciliari per i pazienti Covid. I medici restano in carico alla Asl già selezionati e reclutati durante l'emergenza. In fase di attribuzione. Infine, dopo uno stop dovuto ad alcuni ricorsi, stanno per essere sbloccate le assegnazioni per i posti vacanti della Medicina di famiglia. Gli incarichi riguardano 30 nuovi dottori di famiglia e 45 mila cittadini, la graduatoria è quella valida per il 2018.