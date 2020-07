Ambulanze a Napoli, continua la fuga dei medici: il vuoto è di 55 posti

Sono 30 i posti per medici di Medicina generale (area Assistenza primaria) assegnati ieri a Napoli in base alla graduatoria generale relativa al 2018. Uno snodo atteso che fa registrare da un lato la messa in moto di meccanismi di assegnazione in territori sguarniti da anni (come Procida, l'Irpinia, il Cilento), dall'altro l'uscita dal precariato di molti camici bianchi, ma il risvolto su cui accendere i fari è lo stillicidio di risorse umane, esperte e formate, provenienti dal 118. Un medico dipendente della rete dell'emergenza e urgenza - dunque inquadrato con un contratto stabile - ha infatti scelto di lasciare la prima linea dopo oltre venti anni per assumere un incarico da convenzionato, autonomo, dunque molto meno garantito sul piano pensionistico e retributivo.

«Una spia su un fenomeno che andrebbe valutato nella sua portata - fa presente Giuseppe Galano, responsabile della centrale del 118 - perdiamo un medico di grande esperienza, uno dei primi del gruppo fondatore del 118 a Napoli. A fronte dei carichi di lavoro, dello stress, a cui si aggiungono spesso le aggressioni, la violenza fisica e verbale a cui sono ingiustamente sottoposti, servirebbero ben altri incentivi per motivare e trattenere questi colleghi. Il nostro è un servizio salvavita - aggiunge Galano - una delicata cintura di trasmissione tra assistenza territoriale e ospedaliera, verso cui ci vorrebbe un'attenzione diversa, un'organizzazione generale omogenea secondo un modello dipartimentale che per un certo tempo si è fatto strada e che oggi non vede orizzonti».



Un 118 messo in secondo piano nell'agenda delle riforme ma sempre in prima linea. L'abbandono dei medici è un campanello d'allarme acuito dalle difficoltà ambientali, dal Covid, dalle carenze e dai ritmi incessanti che non consentono di reggere al passare degli anni. All'assegnazione dei posti di medicina generale ieri c'erano anche molte giubbe arancioni, almeno una ventina che lavorano in convenzione con il 118 e nei pronto soccorso del San Giovanni Bosco, di Ponticelli, e altre postazioni e che aspettano il momento propizio per dire addio al 118. Il nuovo snodo all'orizzonte sono le penalizzazioni economiche che per ora sono state congelate dalla Regione con un ricorso al Consiglio di Stato e che dovrebbero trovare a breve una soluzione. L'obiettivo è evitare un esodo di medici esperti e formati. Intanto è stato pubblicato il 27 luglio il bando per 55 posti vacanti del 118 a Napoli a cui non è scontato che rispondano le nuove leve che dovrebbero provenire soprattutto dal precariato della continuità assistenziale. «L'assegnazione delle zone carenti della medicina generale è stata una seduta regolare - avverte intanto- ci siamo spesi affinché fosse superato questo snodo per la grave carenza di medici in tutte le province campane. Siamo arrivati fino al 504 esimo posto in graduatoria, un medico che ha 48 anni. Ciò ci incoraggia poiché ci approssimiamo anche in Campania al ricambio generazionale dei Medici di Famiglia. Ora tocca alle carenze del 2019 e del 2020».